Борис Нємцов став невиїзним

Співголовам російської опозиційної партії «За Росію без свавілля і корупції» Борису НЄМЦОВУ і Володимиру МІЛОВУ заборонено на півроку виїзд за межі території Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відповідне рішення ухвалено управлінням Федеральної служби судових приставів (ФССП) Росії по Москві.

Зазначається, що співвласник найбільшої в РФ нафтотрейдингової компанії Gunvor Геннадій ТИМЧЕНКО на початку лютого виграв судовий процес проти Б.НЄМЦОВА і В.МІЛОВА. Зокрема, Замоскворецький суд Москви частково задовольнив позов Г.ТИМЧЕНКА до опозиціонерів і зобов`язав відповідачів спростувати ряд відомостей, викладених у доповіді «Путін. Підсумки. 10 років». За рішенням суду підлягає спростуванню фраза, в якій автори доповіді віднесли бізнесмена до «старих друзів ПУТІНА», які після приходу політика до влади «перетворилися на доларових мільйонерів». Позивач стверджував, що ці відомості не відповідають дійсності. Г.ТИМЧЕНКО вимагав публікації спростування на сайтах Б.НЄМЦОВА і В.МІЛОВА, в «Живому журналі» і в газеті «КоммерсантЪ». Суд ухвалив рішення опублікувати спростування в газеті «КоммерсантЪ», а також на особистих сайтах Б.НЄМЦОВА і В.МІЛОВА впродовж 10 днів після набуття рішенням суду законної сили. Як компенсацію моральної шкоди суд стягнув з відповідачів по 100 тис. рублів.

Відповідачі не визнавали пред`явлені претензії. У суді вони заявили, що відомості про дружбу Г.ТИМЧЕНКА з прем`єром були узяті ними з відкритих джерел. Б.НЄМЦОВ і В.МІЛОВ надали низку доказів, які, на їх погляд, підтверджували їхню позицію.

У постанові управління Федеральної служби судових приставів Росії по Москві від 5 липня 2011 року зазначається, що заголовок спростування, яке Б.НЄМЦОВ повинен був опублікувати за рішенням суду, що вийшло 26 березня 2011 року в газеті «КоммерсантЪ», «не відповідає вимогам виконавчого документа». Це спростування було озаглавлене «Щодо Геннадія ТИМЧЕНКА - співвласника компанії Gunvor». У ФССП вирішили, що, довільно змінивши наказане судом формулювання (воно було набагато довше), Б.НЄМЦОВ не виконав у строк розпорядження суду.

Сам Б.НЄМЦОВ заявив, що піддається переслідуванню через свою опозиційну діяльність. «Це перший у пострадянській Росії випадок, коли людину роблять невиїзною за політичними мотивами», - сказав він.

На даний час Б.НЄМЦОВ перебуває у Страсбурзі, де бере участь у засіданнях Європарламенту.