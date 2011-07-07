На стадіоні в Голландії впав дах: під завалами - люди

На стадіоні Твенте в голландському місті Енсхеде частково обвалився дах. Це сталося під час будівельних робіт. Поліція каже, що під завалами залишилися люди, але точна їхня кількість невідома. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі Україна.

"Люди опинилися в пастці, але ми не знаємо, скільки їх", - сказав речник поліції Ян ЛАМБЕРТС.

За різними даними, постраждали від 5 до 12 людей, всі вони – будівельники. Втім, поліція жодних даних про кількість поранених не надає.

На місце обвалу вже прибули рятувальники, вони намагаються допомогти тим, хто опинився під уламками.

Обвалення даху сталося у четвер близько опівдні. "Він обвалився як картковий будинок", - сказав очевидець, чий офіс розташований поблизу стадіона.

Команда Твене, на чиєму стадіоні стався обвал, зараз тренується в іншій голландській провінції. В результаті будівельних робіт планували збільшити кількість місць на стадіоні з 24 тисяч до 30 тисяч.