Севастополь відвідав командувач ВМС Туреччини

У Севастополі сьогодні відбулася зустріч командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Віктора МАКСИМОВА з турецького військовою делегацією на чолі з командувачем ВМС Туреччини адміралом Ууром ЙІГІТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані зі спільною участю у міжнародних навчаннях та військово-технічним співробітництвом.

«Ми близькі сусіди, яких розділяє лише невелика частина Чорного моря. Співробітництво між нашими флотами розпочалось у 1994 році, і за цей період, зокрема, у порти України відбулося понад візитів 30 кораблів ВМС Туреччини», - сказав командувач українського флоту і подякував своєму колезі за постійну взаємодію флотів не лише під час активацій оперативного з`єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR, а й також під час проведення україно-американського навчання “Сі Бриз”.

Як наголосив В.МАКСИМОВ, від турецької сторони у цих навчаннях традиційно бере участь більша кількість кораблів, ніж від інших країн, чиї флоти також залучаються до цих маневрів.

Він висловив переконання у тому, що така співпраця повинна продовжуватися і вдосконалюватися.

Командувач ВМС Туреччини, у свою чергу, також відзначив активну співпрацю флотів у рамках угоди щодо BLACKSEAFOR. Крім того, він запропонував у перспективі розглянути питання щодо здійснення обміну військово-технічною інформацією.

Турецькі військовослужбовці у рамках візиту покладуть вінки та квіти до турецького меморіалу, відвідають історичні місця міста.

Іноземних гостей супроводжує військовий аташе Республіки Туреччина в Україні капітан 1-го рангу Аргун ГЮНГЬОРЕ.

Офіційний візит делегації ВМС Туреччини до України, що відбувається відповідно до Переліку заходів військового співробітництва Збройних сил України на червень-липень 2011 року, триватиме до 8 липня.