МВФ дасть Греції 3,2 мільярда євро

Міжнародний валютний фонд заявив про виділення Греції 3,2 млрд. євро в рамках пакета термінової допомоги, яку спільно надають МВФ і Євросоюз, передає Радіо «Свобода».

Новий директор-розпорядник Фонду Крістін ЛАГАРД підкреслила велике значення коштів, що виділяються. За оцінками МВФ, Греції вдається добиватися "певного прогресу" в здійсненні реформ, і країна може повернутися до поступального розвитку економіки в першій половині 2012 року.

Спільний пакет надзвичайної допомоги ЄС і МВФ, яку вони надають Греції для виведення цієї країни з важкої боргової кризи, становить 110 млрд. євро.

Як повідомляв УНІАН, Греція, державний борг якої наближається до 350 млрд. євро, знаходиться на межі дефолта. Євросоюз і МВФ раніше вже виділили Греції 110 млрд. євро, проте цього виявилося недостатньо для виведення країни з кризи.

30 червня парламент Греції прийняв закон про реалізацію середньострокової фінансової програми, що передбачає заходи по скороченню державних витрат і збільшенню доходів на загальну суму 28,4 млрд. євро до 2015 року.

Скорочення витрат було обов`язковою умовою для виділення Греції міжнародної фінансової допомоги.

Ухваленню програми передували масові протести громадян, які тривали близько двох тижнів.