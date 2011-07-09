Каддафі погрожує Європі війною за бомбардування НАТО
"Ви пошкодуєте..."
Лідер Лівії Муамар КАДДАФІ погрожує направити до Європи кілька сотень лівійських військових, аби помститися західним країнам за направлену проти нього військову кампанію НАТО, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.
"Ви пошкодуєте (про скоєне), коли війна прийде в Європу", - заявив М.КАДДАФІ, виступаючи перед багатотисячним натовпом прихильників в оточеному пустелею місті Сабха за 800 кілометрів на південь від столиці країни Тріполі.
За словами М.КАДДАФІ, Сицілія, Канарські та деякі інші острови Середземного моря є споконвічно арабськими територіями і мають бути "звільнені".
"Ми не боїмося їх. У нас немає іншого вибору, окрім як чинити опір, стати мучениками і боротися до самого кінця", - заявив М.КАДДАФІ.
Раніше повідомлялося, що літаки країн НАТО, що беруть участь в операції "Об`єднаний захисник" у Лівії, за п`ятницю здійснили 134 вильоти, зокрема 46 бойових, знищивши один танк і командно-контрольний центр, а також ряд іншої військової техніки, озброєнь та об`єктів.
Сьогодні вночі в районі резиденції лідера Лівії прогриміли два потужні вибухи.
Із середини лютого в Лівії розпочалися масові демонстрації з вимогою усунення М.КАДДАФІ, який править країною понад 40 років, що згодом переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками.
РБ ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безпілотної зони над Лівією, і робить можливим іноземне військове втручання в ситуацію в цій північноафриканській країні. В операції коаліційних сил, що почалася 19 березня, беруть участь Великобританія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія, Норвегія.
Керівництво кампанією в Лівії 31 березня повністю перейшло до представників командування НАТО. Як заявляє керівництво Північноатлантичного альянсу, мета операції "Об`єднаний захисник" - забезпечення ембарго на постачання зброї, безпілотної зони і заходів для захисту цивільного населення. Мандат на операцію закінчувався 27 червня, але 1 червня НАТО продовжило операцію на 90 днів - до кінця вересня.