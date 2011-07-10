Інфляція в Білорусі вже зашкалює за 36%

Інфляція в Білорусі за перше півріччя склала 36,2%, при цьому в червні - 8,6%.

Про це повідомляє Білстат.

За інформацією РІА «Новости», міністр економіки Білорусі Микола СНОПКОВ наприкінці червня повідомив журналістам, що чекає різкого сповільнення темпів інфляції в країні і виходу за підсумками року на показник в 37-39%.

При цьому він прогнозував, що піврічна інфляція в Білорусії становитиме 33-34%.