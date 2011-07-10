Інфляція в Білорусі вже зашкалює за 36%
06:31, 10 липня 2011Світ
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Дані за перше півріччя
Інфляція в Білорусі за перше півріччя склала 36,2%, при цьому в червні - 8,6%.
Про це повідомляє Білстат.
За інформацією РІА «Новости», міністр економіки Білорусі Микола СНОПКОВ наприкінці червня повідомив журналістам, що чекає різкого сповільнення темпів інфляції в країні і виходу за підсумками року на показник в 37-39%.
При цьому він прогнозував, що піврічна інфляція в Білорусії становитиме 33-34%.
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