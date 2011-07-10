На аварійній АЕС "Фукусіма-1" стався хімічний витік
13:25, 10 липня 2011Світ
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Очищення води призупинили
Витік хімічних речовин стався в неділю вранці з трубопроводу, де проходить очищення вода, якою охолоджують реактори на аварійній АЕС "Фукусіма-1", повідомляє агентство Киодо з посиланням на TEPCO - компанію-оператора електростанції.
Інженери компанії виявили витік близько 50 літрів хімікатів, які використовуються для очищення відпрацьованої води від радіоактивних матеріалів. Процес очищення води тимчасово зупинений. Перший, другий і третій реактори АЕС охолоджуються за допомогою раніше очищеної води.
Очищувальні хімікати французької фірми Areva SA не токсичні, ведуться роботи з усунення витоку, наводить слова представника TEPCO РІА "Новости".
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