На аварійній АЕС "Фукусіма-1" стався хімічний витік

Витік хімічних речовин стався в неділю вранці з трубопроводу, де проходить очищення вода, якою охолоджують реактори на аварійній АЕС "Фукусіма-1", повідомляє агентство Киодо з посиланням на TEPCO - компанію-оператора електростанції.

Інженери компанії виявили витік близько 50 літрів хімікатів, які використовуються для очищення відпрацьованої води від радіоактивних матеріалів. Процес очищення води тимчасово зупинений. Перший, другий і третій реактори АЕС охолоджуються за допомогою раніше очищеної води.

Очищувальні хімікати французької фірми Areva SA не токсичні, ведуться роботи з усунення витоку, наводить слова представника TEPCO РІА "Новости".