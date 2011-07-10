Медведєв доручив знайти винних у загибелі теплохода на Волзі

Президент Росії Дмитро Медведєв у телефонній розмові з головою Татарстану Рустамом Мінніхановим доручив надати всю необхідну медичну допомогу постраждалим в аварії теплохода "Булгарія" на Куйбишевськом водосховищі.

Раніше про хід рятувальних робіт на Волзі президентові доповів голова МНС Росії Сергій Шойгу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Кремля.

Також стало відомо, що керівник держави доручив голові Слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну створити слідчу групу для встановлення причин аварії і знайти винних у трагедії.

Двопалубний прогулянковий теплохід "Булгарія", що виконував Волгою рейс Казань - Болгар - Казань, потонув за три кілометри від берега на Куйбишевському водосховищі. За даними МНС, врятувати вдалося 84 люднй із 182 пасажирів і членів екіпажа, які були на борту судна.