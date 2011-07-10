Очевидець: на загиблому теплоході було дуже багато дітей

Перед тим, як потонути, теплохід "Булгарія" різко нахилився на правий борт, а потім умить пішов на дно, розповів РІА "Новости" один з врятованих пасажирів судна.

"Судно нахилилося на правий бік і пішло на дно за три хвилини... Ніхто нічого не зрозумів", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, він пробув у воді майже півтори години.

Спідок згадав, що після аварії "Булгарії", коли люди, які врятувалися, були у воді, повз них пройшли два судна і не зупинилися. "Це була якась баржа і нафтоналивне судно. Вони не зупинилися", - каже він.

"Вижити було майже неможливо, на борту було майже 200 людей... Було дуже багато дітей, перед трагедією їх відвели до дитячої кімнати на другій палубі", - розповів співрозмовник агентства.

За останніми даними, на борту загиблого теплохода було 188 осіб. Поки відомо 80-90 врятованих та одну загиблу. Невідома доля більш як 100 людей.