Литвин на два дні їде до Вірменії

11-12 липня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН перебуватиме з офіційним візитом у Республіці Вірменія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, програмою візиту передбачені зустрічі керівника парламенту з головою Національних зборів Вірменії Овіком АБРААМЯНОМ у форматі 1+2, з Президентом Республіки Вірменія Сержем САРГСЯНОМ, з прем’єр-міністром Вірменії Тіграном САРКІСЯНОМ та з Католікосом Усіх Вірмен ГАРЕГІНОМ ІІ.

Під час візиту пройдуть переговори офіційних делегацій України та Республіки Вірменія під головуванням голів парламентів, планується підписання двосторонніх документів.

Українська делегація відвідає музей-інститут геноциду вірмен, Інститут стародавніх рукописів Матенадаран імені Св. Месропа Маштоца, Єреванський коньячно-винно-горілчаний комбінат «Арарат».

В.ЛИТВИН виступить перед членами Академії наук Вірменії та відповість на запитання журналістів.