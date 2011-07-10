Керівник американської армії перебуває в Китаї

Голова Об`єднаного комітету начальників штабів американської армії адмірал Майк Маллен перебуває з чотириденним візитом в Китаї, де проведе переговори із своїм китайським колегою генералом Ченом Бінде, повідомляє Радіо Свобода.

Сьогодні після прибуття до Пекіна адмірал Маллен закликав Китай використовувати близькі відносини з Пхеньяном для стабілізації ситуації в тихоокеанському регіоні. Маллен зазначив, що США не мають наміру стримувати зростання китайського впливу, проте не планують відмовлятися від своєї ролі в регіоні.

Серед інших питань, які обговорюватимуться на переговорах, - територіальні суперечки в Південно-Китайському морі і проблема Тайваню.