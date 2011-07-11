Ісламісти вимагають повернути слова про Аллаха в Конституцію

Поліція Бангладеш застосувала сльозогінний газ для розгону тисяч активістів ісламізму, які вийшли на антиурядову акцію протесту, десятки людей одержали поранення, повідомляє агентство Рейтер.

Тисячі активістів ісламізму вийшли на вулиці невеликого міста Кераніганжа неподалік від столиці країни Дакки. Під час безпорядків протестувальники кидали камені в поліцейських, постраждали близько 50 осіб.

За даними агентства, під час страйку було затримано близько 100 людей.

Тридцятигодинний національний страйк був оголошений коаліцією з 12 ісламських партій на знак протесту проти зміни конституції країни. Із зведення законів забрали пункт про "абсолютну віру Аллаху". Протестувальники вимагають від уряду повернення даної фрази.

Близько місяця тому загальнонаціональний страйк паралізував столицю Бангладеш Дакку. На вулиці вийшли тисячі людей, які підтримують виступ опозиційних партій проти планів уряду внести поправки до конституції, пов`язані з чинними умовами надання повноважень безпартійній адміністрації здійснювати нагляд за виборами.