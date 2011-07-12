Уславленого співака, ймовірно, розстріляли помилково
23:27, 12 липня 2011Світ
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Затримано двох підозрюваних
Поліція Гватемали затримала двох осіб, підозрюваних в участі у вбивстві уславленого в Латинській Америці співака і композитора Факундо Кабраля, повідомляє AFP.
9 липня Кабраль дорогою з готелю в аеропорт потрапив під обстріл з автоматів і помер на місці.
За однією з ранніх версій, наданих правоохоронцями, на машину, в якій їхав виконавець, могли напасти з метою пограбування, нагадує Лента.ру. Тепер офіційні особи також припускають, що Кабраля могли переплутати з бізнесменом з Нікарагуа, Енрі Фариною, за ініціативою якого Кабраль дав концерт у Гватемалі.
Факундо Кабраль народився в Аргентині 1937 року. З 1970-х років він один з найвідоміших у Латинській Америці авторів-виконавців.
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