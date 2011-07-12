Уславленого співака, ймовірно, розстріляли помилково

Поліція Гватемали затримала двох осіб, підозрюваних в участі у вбивстві уславленого в Латинській Америці співака і композитора Факундо Кабраля, повідомляє AFP.

9 липня Кабраль дорогою з готелю в аеропорт потрапив під обстріл з автоматів і помер на місці.

За однією з ранніх версій, наданих правоохоронцями, на машину, в якій їхав виконавець, могли напасти з метою пограбування, нагадує Лента.ру. Тепер офіційні особи також припускають, що Кабраля могли переплутати з бізнесменом з Нікарагуа, Енрі Фариною, за ініціативою якого Кабраль дав концерт у Гватемалі.

Факундо Кабраль народився в Аргентині 1937 року. З 1970-х років він один з найвідоміших у Латинській Америці авторів-виконавців.