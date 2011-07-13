ОПЕК зберегла свій прогноз попиту на нафту

Організация країн-експортерів нафти зберегла червневий прогноз світового попиту на сировину в 2011 році на рівні 88,1 мільйонів тонн на день, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на чергову доповідь ОПЕК.

Таким чином, за оцінкою її експертів, за підсумками поточного року попит на нафту в світі збільшиться порівнянно 2010-м на 1,4 мільйона барреля на день або приблизно на 1,6%.

Країни ОПЕК, за цим же прогнозом, збільшать постачання нафти в поточному році більш ніж на 1,3% - до 30 мільйонів баррелів за день.