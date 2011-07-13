Авіакатастрофа у Бразилії: 16 загиблих

Літак загорівся

Щонайменше 16 осіб загинули внаслідок аварії невеликого літака на північному сході Бразилії, передає Бі-Бі-Сі. Авіакатастрофа сталася через 10 хвилин після зльоту. Літак належав авіакомпанії Noar Airlines і прямував із міста Ресіфе до міста Натал. Пілот спробував посадити літак на майданчику біля узбережжя. Проте, за словами очевидців, літак впав на землю й загорівся. Наразі на місці трагедії працюють пошуково-рятувальні бригади, розпочато розслідування причин події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter