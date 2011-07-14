ЄС скоротить квоти на вилов риби

Євросоюз має намір різко скоротити викиди шкідливих речовин у море, а також скоротити квоти на вилов риби, повідомляє Бі-бі-сі.

На думку європейських владних інститкцій, нинішні квоти перевищують необхідний рівень, оскільки тонни риби доброї якості пропадають і викидаються. ЄС має намір ввести обмеження на продаж риби і визначити, яку кількість морепродуктів можуть продавати рибаки. Влада сподівається, що в такому разі рибаки не намагатимуться виловити більше риби, ніж вони зможуть продати.

За даними екологів, на викид ішло більше 75% спійманої риби. Рибаки, перевищивши квоту, викидали загиблу рибу. Тепер їх зобов`яжуть привозити весь вилов на берег. Крім того, за планами європейських політиків, великим риболовним компаніям буде дозволено торгувати квотами.

Як розраховують в ЄС, нові правила почнуть діяти з 2013 року.