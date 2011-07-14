Французи святкують День взяття Бастилії
08:56, 14 липня 2011Світ
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У Парижі - масштабний парад
Масштабний парад пройде сьогодні в Парижі з нагоди головного національного свята Франції – Дня взяття Бастилії.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», в параді братимуть участь близько 7 тисяч військових і понад 300 одиниць бойової техніки. У небі над французькою столицею пролетять літаки і вертольоти військових і рятувальних підрозділів.
Увечері буде святковий феєрверк, а на Марсовому полі, перед Ейфелевою баштою, відбудеться великий безплатний концерт, котрий, як очікується, збере не менше 700 тисяч глядачів.
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