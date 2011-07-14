У Мінську хапали людей, у яких дзвонили мобільники

Під час акції мовчазного протесту 13 липня затримано не менше 100 чоловік, зокрема як мінімум 25 у Мінську.

Про це пише білоруська інформаційна компанія “БелаПан”.

Частина затриманих відпущена. На інших складені протоколи про адміністративне правопорушення. У Мінську, за інформацією правозахисників, затриманих доставляють у Центр ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна, де вони перебуватимуть до суду.

Серед затриманих під час акцій були чимало випадкових людей, зокрема італієць — співвласник одного з кафе в Гомелі.

У столиці акція знову була організована в новому форматі: учасникам запропонували зібратися в магазинах і торгових центрах "Білорусь", "Європейський", "Чкаловський", "Рига", "Корона", а також ресторані "Максибіс", а потім попрямувати до найближчої станції метро, доїхати до площі Перемоги, Національної академії наук і рухатися назустріч один одному, не плескати в долоні і не провокуючи міліцію. Акція завершилася дзвоном будильників на мобільних телефонах, після чого розпочалася активна фаза затримань. Невідомі в штатському перешкоджали роботі журналістів, насамперед відеооператорів.

Доступ у соціальну мережу "Вконтакте", де утворилося інтернет-співтовариство "Революція через соціальну мережу", був заблокований провайдерами.

Очікується, що сьогодні пройдуть суди над громадянами, затриманими ввечері 13 липня під час акції мовчазного протесту. Це була вже сьома акція, організована інтернет-співтовариством "Революція через соціальні мережі".

Представники правоохоронних органів ситуацію із затриманнями традиційно не коментують.