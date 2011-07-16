У Нідерландах обвалилася телерадіовежа

Коротке замикання і пожежа, яка виникла внаслідок цього, призвели до обвалення верхньої частини телерадіомовної вежі-передавача в місті Хогерсмілде (провінція Дренте) на сході Нідерландів.

300-метрова будова була однією з найвищих у країні, повідомляє NEWSru.

При обваленні ніхто не постраждав, оскільки пожежники, які намагалися впоратися з вогнем, встигли залишити небезпечний об'єкт, а територія навколо передавальної станції була на той момент обгороджена поліцією.

Проте в результаті виходу з ладу вежі-передавача близько 80% території країни залишилося без радіомовлення в FM-діапозоні. Радіостанції оперативно перейшли на мовлення он-лайн через кабельні системи і на середніх хвилях через інші ресурси, повідомляє ІТАР-ТАСС.