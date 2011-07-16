У Відні ховають Отто фон Габсбурга

У Відні ховають старшого сина останнього короля династії Габсбургів - Отто фон Габсбурга.

Тіло останнього кронпринца Австро-Угорщини буде поховане в імператорській усипальні - де, за традицією, ховають усіх членів королівської родини, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Його серце, також за традицією, що склалася, буде поховане окремо, у неділю.

На церемонію поховання з'їхалися представники багатьох європейських королівських династій.

Габсбурги - одна з найпотужніших монарших династій у Європі.

Останній спадкоємець престолу Отто фон Габсбург народився у 1912 році, за шість років до розпаду Австро-Угорської імперії.