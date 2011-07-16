Путіна позбавили престижної премії

Оргкомітет німецької політичної премії "Квадрига" скасував своє рішення про присудження нагороди прем`єр-міністру Росії Володимиру ПУТІНУ.

Приводом для відкликання премії стала критика як з боку ряду членів оргкомітету, так і засобів масової інформації, повідомляє «Сегодня» з посиланням на Agence France-Presse.

Як зазначає газета Frankfurter Allgemeine, таким чином, у 2011 році премія присуджуватися не буде.

Організатором премії "Квадрига" є приватне об`єднання Werkstatt Deutschland. Нагорода присуджується громадським і політичним діячам, визнаним експертами об`єднання "зразком у справі розповсюдження освіти, прихильності суспільному благу, відповідальності і самовіддачі".

Після присудження нагороди за 2011 рік В.ПУТІНУ оргкомітет залишили відразу троє членів журі – лідер "зелених" Джем ОЗДЕМІР, засновник "Вікіпедії" Джіммі УЕЙЛС і історик Гейдельберзького університету Едгар ВОЛЬФРУМ.

Присудження премії В.ПУТІНУ піддалося жорсткій критиці і поза Werkstatt Deutschland.

Так, уповноважений уряду ФРН з прав людини Маркус ЛЕНІНГ висловив подив з приводу вибору журі і обвинуватив В.ПУТІНА у руйнуванні демократії, обмеженні свобод і зростанні корупції в Росії.

На відкликання "Квадриги" вже відреагували в уряді РФ. Прес-секретар прем`єр-міністра Дмитро ПЄСКОВ заявив, що рішення Werkstatt Deutschland не вплине на відносини Москви і Берліна.

До В.ПУТІНА лише двом вихідцям з країн колишнього СРСР вдавалося стати лауреатами «Квадриги». У різні роки володарями премії ставали екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО і єдиний президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ.