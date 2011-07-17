З військового поїзду вкрали 60 боєголовок

Румунські військові прокурори розслідують пропажу понад 60 ракетних боєголовок, вкрадених з військового потяга, що перевозив боєприпаси, повідомляє Бі-бі-сі.

Військовий ешелон перевозив боєприпаси з Румунії до Болгарії. Потяг охороняв підрозділ з десяти жандармів.

Пропажу виявили, коли потяг зупинився на станції Станешть в румунському повіті Джурджу. Швидко з`ясували, що зловмисники вкрали чотири ящики, в яких було понад 60 ракетних боєголовок.

Представник румунської поліції спеціального призначення сказав, що в розібраному вигляді боєголовки не становлять небезпеки, але якщо їх зібрати, то вони стануть небезпечною зброєю.