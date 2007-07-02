Папа Римський дозволив розкрити труну Апостола Павла

Папа Римський Бенедикт XVI дозволив дослідникам розкрити труну Святого Апостола Павла. Понтифік схвалив плани учених досліджувати стародавній кам`яний саркофаг, який був виявлений в 2002-2003 р. при розкопках Базіліки Святого Павла, передає радіо "Свобода". За словами історика з Музею Ватикану Джорджіо Фелліпе, йдеться про могилу часів імператора Феодосія I (379-395 рр. н.е.). Дж.Филлипе вважає, що може дійсно йтися про мощі святого апостола. Раніше археологи намагалися досліджувати вміст саркофага рентгеном, проте кам`яні стіни виявилися дуже товстими.

РБК-Україна