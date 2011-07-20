Генсек НАТО розкритикував Європу

Європа ризикує втратити здатність своєчасно реагувати на кризові ситуації в світі, якщо не фінансуватиме оборонні й розвідувальні програми в належному обсязі.

Про це в ефірі Бі-бі-сі заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

"Вплив Європи на міжнародній сцені поступово знижуватиметься через відсутність необхідних транспортних можливостей і критично важливих ресурсів зі збору розвідувальної інформації", – заявив генсек НАТО.

А.РАСМУССЕН подякував Великій Британії за значний внесок країни у військові операції Альянсу, проте при цьому висловив занепокоєння зниженням оборонних витрат у багатьох європейських країнах НАТО.

За словами генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, якщо не переламати цю тенденцію, то втрачені європейцями позиції швидко займуть країни, які набирають силу, приміром, Китай або Індія.

Минулого місяця міністр оборони США Роберт ГЕЙТС заявив, що Європа не може розраховувати на те, що Штати фінансуватимуть військові операції нескінченно. Тоді Р.ГЕЙТС зазначив, що лише чотири країни Європи витрачають на потреби оборони більше 2% ВВП – Франція, Велика Британія, Греція та Албанія.

У червні А.РАСМУССЕН вже закликав європейських членів Альянсу витрачати більше грошей на оборону. Пояснюючи свою позицію, він відзначив, що необхідність в існуванні НАТО зараз гостріша, ніж будь-коли, а тому саме європейські країни повинні "взяти на себе відповідальність" за майбутнє організації.