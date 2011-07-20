Баррозу: європейська валютна система під загрозою

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що історія засудить європейських лідерів, якщо вони не зможуть знайти рішення нинішній фінансовій кризі на континенті.

За його словами, негативні наслідки бездіяльності відчуватимуться по всій Європі і за її межами. Йдеться про майбутнє європейської валюти.

Баррозу сказав, що першочерговим завданням зустрічі голів урядів ЄС, яка відбудеться у четвер, стане наведення ясності в питанні фінансової допомоги Греції, повідомляє Бі-бі-сі.