У Мінську знову десятки затриманих

Чергова акція "Революція через соціальні мережі" відбулась у Мінську, міліція затримала кілька десятків людей, передають кореспонденти РІА "Новости".

Акції мовчазного протесту проходять по середах. Учасники не приносять плакатів, не вигукують гасел - свій протест вони висловлюють, плескаючи в долоні.

На місці проведення акції були кілька осіб, які представилися працівниками прокуратури. Вони пояснили, що спостерігають за дотриманням законодавства як з боку міліції, так і з боку учасників акції і журналістів.

Нещодавно після масових затримань журналістів під час подібних акцій генеральний прокурор Білорусі Григорій Василевич звернувся до голови МВС з нагадуванням про необхідність дотримуватися законодавства, в тому числі й щодо журналістів.

Г.Василевич також заявляв, що працівники міліції повинні бути у формі і пред`являти свої документи, але в середу затримання учасників акції знову проводили люди в цивільному. Вони забирали затриманих до автобусів без номерних знаків.