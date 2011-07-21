На півдні Сомалі почався голод

Організация Об`єднаних Націй офіційно оголосила про голод у двох районах на півдні Сомалі.

За даними ООН, жертвами голоду стали вже десятки тисяч людей. Сомалі переживає найсильнішу за останні кілька десятиліть засуху.

Південь Сомалі перебуває під контролем різних ісламістських угруповань, зокрема пов`язаних з Аль-Каїдою. Два роки тому вони ввели заборону на іноземну гуманітарну допомогу, проте недавно заборону було скасовано, повідомляє Радіо Свобода.