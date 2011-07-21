У Росії за продаж алкоголю дітям світитимуть виправні роботи

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав закон, який посилює заходи із запобігання продажу алкоголю неповнолітнім.

Як передає РІА «Новости», закон вводить кримінальну відповідальність за неодноразовий роздрібний продаж алкогольної продукції неповнолітнім.

Це правопорушення каратиметься штрафом до 80 тис. рублів або у розмірі заробітної платні осудженого за період до 6 місяців, або виправними роботами на термін до року з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Кримінальне покарання за продаж алкоголю неповнолітнім наставатиме в тому разі, якщо продавець раніше, протягом 180 днів, притягувався до адміністративної відповідальності за аналогічне порушення.

Також встановлено адміністративну відповідальність за роздрібний продаж алкоголю особам, які не досягли 18 років, якщо дія не підлягає кримінальну покаранню. Штраф за це правопорушення становитиме від 3 до 5 тис. рублів. Для посадових осіб розмір штрафу становитиме від 10 до 20 тис., для юридичних осіб - від 80 до 100 тис. рублів.