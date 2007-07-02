Неформальна зустріч військових міністрів НАТО стане найбільшою в історії Литви

Північноатлантична Рада НАТО ухвалила провести у Вільнюсі неформальну зустріч військових міністрів країн організації 7-8 лютого 2008 року, повідомило у понеділок Литовське радіо.

"2009 року Вільнюс стане "столицею європейської культури", і ця зустріч є важливою не тільки з військового погляду, а й для формування іміджу Литви", - сказав у зв`язку з цим секретар міністерства охорони краю Литви Ренатас Норкус.

Передбачається, що у форумі візьмуть участь близько 500 гостей з-за кордону, і це буде найбільша в історії Литви зустріч осіб такого рангу.

Досі наймасовішим заходом такого рівня тут була зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в 2005 році, яка зібрала близько 350 гостей.

Литовський прем`єр Гедімінас Киркилас розпорядився створити робочу групу з організації форуму.

РІА "Новости"