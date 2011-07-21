Правозахисники: у Білорусі страчені двоє засуджених

За повідомленням інтернет-сайту Білоруського гельсінкського комітету, в Білорусії приведено у виконання два смертні вироки.

За даними правозахисників, йдеться про 28-річного Андрія Бурдика і 29-річного Олега Гришковця, яких Гродненський обласний суд засудив до вищої міри покарання, визнавши їх винними в цілому ряді злочинів - потрійному вбивстві, пов`язаному з розбійним нападом, викраданні малолітнього, а також розбої із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

На початку 2011 року президент країни Олександр Лукашенко відхилив прохання про помилування, подане засудженими після виголошення вироку.

Правозахисники зазначають, що не мають в своєму розпорядженні офіційного підтвердження інформації про страту.

Білорусь залишається єдиною європейською державою, в якій виносять смертні вироки, зазначає Бі-бі-сі.