У центрі Мінська протестують водії

У центрі Мінська білоруські автомобілісти протестують проти чергового підвищення цін на пальне.

У рамках акції під назвою "Стоп бензин!" на проспект Незалежності в білоруській столиці виїхали автомобілі з символічними білими стрічками, з наміром прибути до призначеного місця збору. Проте працівники ДАІ практично повністю перекрили рух у місці безпосереднього проведення акції - біля будинку цирку, пропускаючи лише громадський транспорт і окремі автомобілі. На тротуарах учасників акції оплесками вітали пішоходи.

За кілька годин до початку акції головне управління внутрішніх справ Мінміськвиконкому попередило автомобілістів про адміністративну і кримінальну відповідальність за участь у ній.

7 червня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, у Мінську на кілька годин було паралізовано рух через несанкціоновану акцію білоруських автомобілістів. Вони протестували проти різкого підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне (в середньому на 31%). Після акції президент Лукашенко дав розпорядження знизити ціни на бензин.