У Німеччині знищили могилу нациста №2

Владні органи Німеччини в ніч на 20 липня розкрили могилу одного із поплічників Гітлера, заступника фюрера в НСДАП Рудольфа Гесса. З відома родичів його тлін викопали, спалять і розвіють прах над морем. Акція була здійснена задля боротьби з неонацистами, для яких могила Гесса в баварському Вунзіделі стала місцем паломництва, пише Лента.ру за матеріалами Suedeutche Zeitung.

Місцева влада відмовилися продовжувати договір оренди на місце для могили, ухваливши, що рештки Рудольфа Гесса можуть перебувати на євангельському кладовищі у Вунзіделі тільки до 5 жовтня 2011 року. Ексгумації Гесса довго опиралися його нащадки. Один з онуків навіть мав намір подати до суду на муніципалітет Вунзіделя. Врешті сторонам вдалося досягти компромісу.

Рудольф Гесс був одним з найближчих і довірених людей Адольфа Гітлера. Гітлер диктував йому текст Mein Kampf у 1924 р. в тюремній камері. Тривалий час Гесс вважався другою людиною в Націонал-соціалістичній німецькіій робітничій партії і найвірогіднішим після Герінга наступником фюрера.

Проте 10 травня 1941 року на літаку Bf-110D Рудольф Гесс перелетів до Англії, щоб спробувати схилити британські власті до укладення миру з Німеччиною. Для Гітлера звістка про переліт виявилася повною несподіванкою. У результаті було офіційно оголошено, що Гесс збожеволів.

Після війни Нюрнберзький трибунал засудив Гесса до довічного ув`язнення. Близько 40 років він провів у в`язниці Шпандау (Берлін), з яких 21 рік був у ній єдиним в`язнем. 1987 року його знайшли повішеним у камері. В`язницю після його смерті знесли.