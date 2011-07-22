Свідок розповів про 20 вбитих у молодіжному таборі біля Осло

Один з очевидців розповів норвезькій телекомпанії NRK, що бачив більше 20 тіл загиблих у молодіжному таборі, де в п`ятницю невідомий в поліцейській формі відкрив стрільбу, передає Reuters.

Раніше агентство Франс Пресс повідомило про чотирьох убитих в таборі, проте поліція Норвегії цю інформацію не підтвердила.

Інцидент стався на базі молодіжного крила Трудової партії Норвегії через кілька годин після вибуху біля комплексу урядових будинків у центрі Осло, уточнює РІА "Новости".

У зв`язку з тим, що сталося, уряд Норвегії збереться в найближчі години на екстрене засідання.