Польська поліція затримала підозрюваного в чотирьох вибухах

Польська поліція затримала чоловіка, підозрюваного в здійсненні серії вибухів саморобних бомб у Кракові, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

За останні кілька тижнів тут сталися чотири таких вибухи, травми одержали п`ятеро осіб. У понеділок поліція оприлюднила фоторобот підозрюваного: чоловіка 25-30 років.

Як поліція запевняє, практично немає сумнівів у тому, що саме затриманий винен в організації вибухів. Під час арешту в нього виявлено ще одну саморобну бомбу, яку він хотів використати, повідомляють ЗМІ.

Він жив у районі, де прооунали три з чотирьох вибухів, мав гарну репутацію серед сусідів і не викликав підозр.

Вибухи саморобних бомб у Кракові почалися 29 червня - біля житлового будинку постраждали 55-річна жінка і її 22-річний син. Другий вибух прогримів того ж дня біля іншого приватного будинку - його власник одержав легкі поранення. Третій вибух стався 14 липня: потерпілий виявив бомбу в посилці, прикріпленій до дверей його будинку. Четвертий теракт злочинець здійснив в неділю вранці - поранення одержав 65-річний житель Кракова.