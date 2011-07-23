Норвегія закриває кордони для країн Шенгену

Влада Норвегії вирішила відновити прикордонний контроль із країнами Шенгенської зони після вибуху в столиці країни Осло і стрілянини в молодіжному таборі, що забрала життя 80 осіб.

На думку норвезької поліції вибух у кварталі урядових будівель в центрі Осло і стрілянина в молодіжному таборі на острові Утойя можуть бути пов`язані між собою.

Поліція Норвегії вважає, що заарештований 32-річний етнічний норвежець за підозрою в озброєному нападі на молодіжний табір на острові Утойя має відношення і до вибухів у центрі Осло, оскільки очевидці бачили його в районі події. Крім того, за інформацією норвезького інформаційного агентства NTB, в таборі поліція знайшла вибуховий пристрій, що не здетонував, захований в автомобілі затриманого.

У зв`язку з трагічними подіями норвезька влада вживає надзвичайних заходів безпеки – за повідомленнями очевидців, військовослужбовці норвезької армії займають позиції в центрі Осло. Поліція закликає людей триматися подалі від міського центру, а також обмежити використання мобільного телефонного зв`язку.

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