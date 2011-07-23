Поліція Норвегії шукає спільників виконавця теракту

Андерс Берінг Брейвік, що розстріляв учасників молодіжного форуму на острові Утея минулої п`ятниці, міг мати спільників.

Ця версія нині перевіряється слідством, повідомила столична поліція.

Інформація про можливого спільника з`явилася за результатами свідчень окремих очевидців, яким здалося, що постріли лунали з різних місць. Водночас вже відомо, що злочинець мав декілька видів зброї.

Очевидці розповідають, що чоловік у поліцейській формі кликав до себе молодих людей, після чого відкривав по них вогонь. "Він стріляв і стріляв. Люди розбігалися, як божевільні. Потім він почав стріляти по тих, хто був у воді", - цитує 15-річного свідка подій газета "Верденс ганг".

ICTV