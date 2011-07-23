Очевидці бійні під Осло: підлітки кричали, нападник добивав поранених

Свідоцтва очевидців бійні в молодіжному таборі на острові Утойя під Осло, яким дивом вдалося залишитися в живих, дали можливість скласти хроніку трагедії 22 липня, яку подає ТСН.

Жорстоке "полювання" на підлітків тривало близько двох годин. Перші постріли пролунали близько 17:00 за місцевим часом – через деякий час після вибуху в Осло, що забрав життя 7 людей.

В цей час на острові перебувало майже 560 осіб, в основному молодь від 14 до 20 років - учасники літнього табору молодіжної організації правлячої Норвезької робочої партії. За останніми даними, 85 з них загинули. Більше двох десятків перебувають у лікарнях у важкому стані.

За словами кількох свідків, високий блондин підкликав до себе жертв, кажучи, що має певну важливу інформацію.

"Іди сюди, у мене є важлива інформація, не бійся", - саме такі слова вбивці передала 15-річна Еліза. Дівчина лежала на землі в декількох кроках від стрільця, настільки близько, що чула його переривчастий подих.

"Люди бігали як божевільні. Він продовжував стріляти", - розповіла дівчина.

За словами 21-річного Адріана, якого дістав поранення в плече, вбивця бив ногами всіх, щоб перевірити, чи люди живі. "Коли вбивця почав стріляти поруч зі мною, я ліг ниць і прикинувся мертвим", - пригадав юнак.

16-річна дівчина, яка не захотіла називати свого імені, підтвердила його слова. "Я бачила, як хлопчик лежав на спині. Він стогнав і плакав, поки він (вбивця) не підійшов до нього і не вистрілив ще раз", - сказала вона.

"Це був справжній хаос, люди стрибали у воду, щоб допливти до материка", - розповів один з очевидців. Однак нападник продовжував розстрілювати людей і у воді, яка забарвилася кров`ю."Він повільно пересувався по острову і стріляв у кожного, хто опинявся на його шляху. На диво при цьому він виглядав дуже спокійним", - згадала інша учасниця табору.

Одній дівчині та її другу все ж вдалося допливти до протилежного берега, подолавши відстань понад 700 метрів. Їх підібрав човен.

"Я не можу пролити жодної сльози. Я не можу повірити, що сьогодні я мало не загинула, що мене не наздогнали і не вбили", - написала вона у своєму блозі.

"Ми втікали. Найгірше було те, що ми знали, що він одягнений у форму поліцейського. Кому нам було вірити? Якби ми зателефонували до поліції, а нам на допомогу прибув би такий же тип? Ми все ж викликали поліцейських. Але вони витратили багато часу", - додала дівчина.

Багато з очевидців висловили впевненість, що нападник був не один. "Я абсолютно впевнений, що стріляли з двох різних місць одночасно", - сказав юнак на прізвище Росет.

Спільник, за їхніми словами, не був одягнений у поліцейську форму. На зріст він був близько 180 сантиметрів, з густим темним волоссям, він виглядав як типовий норвежець. У правій руці він тримав пістолет, а за спиною ще рушницю.

"Я повернувся і побіг. Я бачив, як вони відстрілювали людей. 15 і 15 були вбиті - рядами. Ми думали, що нам теж кінець. Багато хто телефонував додому батькам, щоб попрощатися", - розповів Олександр Ставдал.

Кадри з місця події, на яких видно, що всюди на острові лежать десятки тіл молодих людей, викликали у норвежців шок. "Я бачила, як люди стрибали у воду, близько 50 осіб пливли до берега. Люди кричали, їх кидало в озноб, вони були залякані. Їм було від 14 до 19 років", - розповіла мешканка селища на материку поблизу острова42-річна Аніта Лієн.

Норвезькі поліцейські прибули на місце трагедії лише близько 19:00. За підозрою у стрільбі було затримано 32-річного норвежця Андерса Берінга Брейвіка. За словами правоохоронців, він, "поза всяких сумнівів", пов`язаний з вибухом в Осло.

Поліція продовжує пошук постраждалих. У небі над озером Тюріфьорд, де розташований острів, курсують рятувальні вертольоти, на території табору працюють десятки медичних бригад, а в прибережних водах ходять катери берегової охорони.

Загальна кількість жертв в результаті двох терактів наразі становить 92 людини. Десятки отримали поранення. Прем`єр-міністр країни заявив, що більш страшної трагедії в Норвегії не було з часів Другої світової війни.