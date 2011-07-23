Норвезький терорист читав Канта і вирощував дині

Терорист, який убив понад 90 осіб у молодіжному таборі Робітничої партії Норвегії на острові Утойя, а також вчинив вибух в Осло, виявився шанувальником Вінстона Черчілля та Іммануїла Канта, передає німецький телеканал N24.

Раніше повідомлялося, що 22 липня за звинуваченням у нападі на табір на Утойя було затримано 32-річного Андерса Берінга БРЕЙВІКА. Поліція також підозрює його в причетності до вибуху в урядовому кварталі в Осло, який стався за дві години до нападу на табір. В результаті вибуху в столиці загинули 7 людей.

Як вдалося з`ясувати журналістам, улюблені книги А.БРЕЙВІКА - "Критика чистого розуму" Канта і "Дослідження про природу і причини багатства народів" Адама Сміта. Британського політика Вінстона Черчілля обвинувачений терорист вважає своїм кумиром. Крім того, А.БРЕЙВІК є шанувальником Макса Мануса - героя норвезького опору часів Другої світової війни.

При цьому, за даними шведських ЗМІ, А.БРЕЙВІК був учасником неонацистського інтернет-форуму Nordisk, на якому обговорюються будь-які теми, пов`язані з тероризмом.

Жив злочинець на фермі неподалік Осло, де вирощував дині і буряк. З музики він віддає перевагу класиці і трансу. Також повідомляється, що А.БРЕЙВІК був затятим гравцем в World of Warcraft.

Тим часом, кількість жертв подвійного теракту, здійсненого у п`ятницю в Норвегії, досягло 98 осіб, передає телеканал Sky News з посиланням на дані поліції.