Помер генерал Шалікашвілі

Колишній голова Об`єднаного комітету начальників штабів (Joint Chiefs of Staff, JCS) збройних сил США чотиризірковий генерал Джон Шалікашвілі помер у суботу у віці 75 років, повідомив телеканал CNN з посиланням на його помічницю.

Шалікашвілі очолював JCS з 1993 по 1997 рік, за часів президентства Білл Клінтона.

Іван (саме так його звали при народженні) Шалікашвілі народився в Польщі в 1936 році, пише РІА "Новости". Він походив із стародавнього грузинського роду. Його батьки - підполковник князь Дмитро Шалікашвілі і графиня Марія Олександрівна Рідігер-Бєляєва. У 1951 році сім`я виїхала до США.

Шалікашвілі пройшов В`єтнамську війну, командував військами НАТО в Європі. У 1991 році він керував операцією з надання гуманітарної допомоги курдським біженцям на півночі Іраку. Перший голова JCS, народжений не в США.