Загроза технічного дефолту США залишається відкритою

У США безрезультатно завершився черговий раунд переговорів про збільшення розміру державного боргу, що сприяло уникненню дефолта.

Як повідомляє Бі-бі-сі, черговий раунд переговорів між Президентом США Бараком ОБАМОЮ і лідерами Конгресу з питання про межу державного боргу завершився в суботу безрезультатно.

У зустрічі брали участь спікер нижньої палати республіканець Джон БЕЙНЕР, лідер демократичної меншини в палаті представників Ненсі ПЕЛОСІ, лідери демократів і республіканців в Сенаті Гарі РІД і Мітч МАККОННЕЛЛ.

Як відомо, США досягли встановленої раніше межі державного боргу в 14,3 трлн. доларів. Білий дім бачить вихід в її підвищенні і збільшенні податків. Республіканці, яким належить більшість в палаті представників, вважають подібний підхід згубним для економіки і наполягають на скороченні витрат за рахунок реформи охорони здоров`я, що проводиться за ініціативою Б.ОБАМИ, і програм підтримки бідних і немолодих. Пропозиції адміністрації щодо економії бюджетних коштів вони знаходять недостатніми.

Сторонам бажано домовитися до 2 серпня, інакше країні загрожує технічний дефолт.

За наявними даними, республіканці готові прийняти якийсь проміжний план, щоб уникнути технічного дефолта, тоді як демократи наполягають на довготривалому рішенні, яке діятиме як мінімум до кінця 2012 року.

На думку аналітиків, у цьому питанні сторони виходять, перш за все, з політичних міркувань. Республіканці хочуть перенести обговорення фундаментальних проблем економіки на майбутній рік, тоді як демократи прагнуть уникнути малоприємної для них дискусії в розпал президентської передвиборчої кампанії.

Експерти відзначають, що технічний дефолт не стане катастрофою ні для американських, ні для світових фінансів, але може "упустити" долар, збільшити процентні ставки в США і знизити кредитний рейтинг американського уряду з його нинішнього, найвищого рівня ААА.

Довгострокові боргові зобов`язання американського казначейства вже багато десятиліть вважаються найнадійнішим поміщенням капіталу в світі.