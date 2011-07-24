Після аварії в Китаї переглянуть безпеку на залізницях
16:59, 24 липня 2011Світ
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Загинули 35 чоловік
Китайська влада видала розпорядження щодо зміцнення якнайближчим часом заходів безпеки руху швидкісних потягів після аварії, в результаті якої загинули не менше 35 осіб і більше 200 були травмовані, повідомляє Бі-бі-сі.
Аварія сталася в результаті зіткнення двох потягів поблизу міста Веньчжо на сході Китаю у суботу.
Після зіткнення було скасовано більше 50 потягів.
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