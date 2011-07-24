Після аварії в Китаї переглянуть безпеку на залізницях

Китайська влада видала розпорядження щодо зміцнення якнайближчим часом заходів безпеки руху швидкісних потягів після аварії, в результаті якої загинули не менше 35 осіб і більше 200 були травмовані, повідомляє Бі-бі-сі.

Аварія сталася в результаті зіткнення двох потягів поблизу міста Веньчжо на сході Китаю у суботу.

Після зіткнення було скасовано більше 50 потягів.