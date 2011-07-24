Норвезький терорист не впевнений у Путіні

Норвезький терорист Андерс Брейвік в своєму маніфесті, в якому викладав шляхи перебудови Норвегії, висловив ряд спостережень щодо російського прем`єра Володимира Путіна, передає Бі-бі-сі.

Він називає В.Путіна нарівні з Папою Бенедиктом XVI людиною, з якою він хотів би познайомитися. "Путін, схоже, справедливий і рішучий лідер, який заслуговує пошани", - написав норвежець.

При цьому А.Брейвік додає, що "наразі не впевнений, чи є він (Путін) для нас потенційно кращим другом чи найлютішим ворогом".

"Він важко піддається психоаналізу, - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. - Я б не хотів бути його ворогом, це точно".