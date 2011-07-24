Норвезький терорист не впевнений у Путіні
20:29, 24 липня 2011Світ
6079 0
"Він важко піддається психоаналізу"
Норвезький терорист Андерс Брейвік в своєму маніфесті, в якому викладав шляхи перебудови Норвегії, висловив ряд спостережень щодо російського прем`єра Володимира Путіна, передає Бі-бі-сі.
Він називає В.Путіна нарівні з Папою Бенедиктом XVI людиною, з якою він хотів би познайомитися. "Путін, схоже, справедливий і рішучий лідер, який заслуговує пошани", - написав норвежець.
При цьому А.Брейвік додає, що "наразі не впевнений, чи є він (Путін) для нас потенційно кращим другом чи найлютішим ворогом".
"Він важко піддається психоаналізу, - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. - Я б не хотів бути його ворогом, це точно".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter