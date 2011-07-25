У Тбілісі почнеться процес проти чоловіка Ніно Бурджанадзе

Тбіліський міський суд 29 липня почне розгляд кримінальної справи, порушеної проти чоловіка екс-спікера парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе - колишнього глави прикордонної поліції Грузії Бадрі Біцадзе, повідомив журналістам адвокат підсудного Леван Самушія.

За його словами, на допит у справі Б.Біцадзе сторона звинувачення викликала керівника інформаційно-аналітичного департаменту МВС Грузії Шоту Утіашвілі. "З боку захисту будуть допитані 65 свідків, зокрема дружина обвинуваченого - голова опозиційної партії "Демократичний рух - Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе", - сказав Л.Самушія.

Раніше Тбіліський міський суд задовольнив клопотання Головної прокуратури Грузії про зміну Б.Біцадзе запобіжного заходу і замінив звільнення під заставу на утримання під вартою з огляду на несплату грошової застави у розмірі 100 тис. ларі (близько 60 тис. дол.).

За словами офіційного представника прокуратури, після задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу Б.Біцадзе оголошений в міжнародний розшук, оскільки, за даними, наявними у правоохоронних органів, він нині перебуває за межами країни.

Б.Біцадзе звинувачується в організації незаконного напіввійськового формування з метою нападу на підрозділи грузинських поліцейських під час проведення 21-26 травня 2011 р. акції протесту з вимогою відставки президента Грузії Михайла Саакашвілі.