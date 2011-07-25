Європол створює антитерористичну групу для Скандинавії

Поліцейська служба Євросоюзу - Європол - формує експертну групу з понад 50 фахівців для надання Норвегії та іншим скандинавським країнам допомоги у вивченні й розслідуванні "неісламських загроз", повідомила інтернет-газета Euobserver.

Досі головною загрозою для Європи називався ісламський тероризм.

Подвійний теракт, нагадує РІА "Новости" стався в Норвегії 22 липня, його жертвами стали 76 осіб. Спочатку пролунав вибух у комплексу урядових будинків у центрі Осло, а за кілька годин чоловік у поліцейській формі відкрив стрільбу в молодіжному таборі правлячої Норвезької робочої партії на острові Утейя.

Поліція затримали підозрюваного в стрільбі на острові - 32-річного етнічного норвежця Андерса Брейвіка - і заявили про його зв`язок з вибухом у центрі столиці. У поліції не пов`язують подію з міжнародними терористичними організаціями і заявляють про зв`язки заарештованого з правим екстремізмом (правляча Норвезька робітнича партія представляє ліві політичні сили).