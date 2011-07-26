У Москві пілотів знову сліпили лазером

У Москві та Ростові-на-Дону екіпажі двох пасажирських лайнерів були засліплені лазерним променем, передає радіостанція "Маяк". Як повідомляється, близько 23:30 мск невідомий спробував засліпити екіпаж літака, що заходив на посадку в аеропорт Домодєдово. Зараз правоохоронці проводять пошук.

Напередодні ввечері в аеропорту Ростова-на-Дону була аналогічна спроба засліпити лазером екіпаж літака, що прибував з Санкт-Петербурга, зазначає РосБізнесКонсалтинг.

Раніше в Москві вже був затриманий один підозрюваний у засліпленні екіпажів літаків лазерним променем. За інформацією ФСБ, К. неодноразово засліплював пілотів авіалайнерів, які йшли на посадку в столичному аеропорту "Внуково".