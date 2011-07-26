"Вертолеты России" відмовилися від українських двигунів

Холдинг "Вертолеты России" відмовився від спільного з Україною виробництва двигунів для навчальних вертольотів "Ансат". Про це, як пише газета "Комерсант-Україна", заявив президент компанії "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаєв.

Спільне з "Мотор Січ" виробництво мало випускати двигуни МС-500В, які замінили б на російських вертольотах американські силові установки PW-207 компанії Pratt & Whitney.

З якої причини "Вертолеты России" вирішили відмовитися від спільного виробництва МС-500В, не уточнюється. Раніше в "Мотор Січ" заявляли, що переговори про спільне виробництво МС-500В, які проводилися з 2009 року, перебувають у фінальній стадії, а випуск силових установок в Росії намічений на 2012 рік. Проте тепер в Росії діє "Стратегія розвитку авіапромисловості до 2015 року", одне із завдань якої - створення повного циклу виробництва вертольотних двигунів на території Росії.

Як зазначає газета, частка "Мотор Січ" на російському ринку знизилася з 50 відсотків в 2009 році до 30 відсотків в 2010-му. При цьому частка азіатських країн у структурі експортних постачань "Мотор Січі" почала зростати, зокрема, за рахунок Китаю. Раніше з цією країною було укладено угоду на постачання 250 двигунів АІ-222-25Ф для навчальних літаків L-15 LIFT.