У Китаї в результаті вибуху в готелі постраждали 13 осіб

Вибух стався у вівторок вранці в готелі "Цзіньлун" ("Золотий дракон") в спеціальному адміністративному районі КНР Аомень (Макао), 13 осіб отримали поранення, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Вибух стався близько 7-ї години ранку за місцевим часом, вибухова хвиля вибила скло на головному вході до будівлю. Пожежники припускають, що причиною вибуху міг бути витік газу.

За інформацією місцевої поліції, вісім поранених госпіталізовано, їх стан стабільний.