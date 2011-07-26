Обама попередив націю про можливий дефолт

Президент США Барак ОБАМА у зверненні до нації попередив про можливий дефолт у країні.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, у понеділок увечері Б.ОБАМА виступив з екстреним зверненням до нації, яке транслювалося в ефірі всіх основних телеканалів США, порушивши програмну сітку.

Президент США звинуватив консервативне крило Республіканської партії в підриві угоди, покликаної не допустити дефолту, який може оголосити американський уряд у зв`язку із неможливістю виплати за своїми борговими зобов`язаннями.

Бі-Бі-Сі нагадує, що до 2 серпня запозичення США досягнуть встановленої законом межі у 14,3 трлн. доларів, і у Білого дому і конгресу залишився тиждень на те, щоб домовитися з питання про підвищення максимального рівня боргу країни.

Виступаючи в Білому домі, Б.ОБАМА сказав, що республіканці готові погодитися на підвищення рівня боргу лише за умови різкого скорочення бюджету, тоді як він наполягає на тому, що бюджетні скорочення мають супроводжуватися збільшенням податків для багатих американців.

"По суті, республіканці в палаті представників дали зрозуміти, що вони проголосують за те, щоб Америка уникнула першого в своїй історії дефолту, тільки якщо ми погодимося з їхньою програмою, яка припускає лише глибокі скорочення бюджетних витрат", - заявив Б.ОБАМА.

Бі-Бі-Сі відзначає, що питання про підвищення максимального рівня боргу зазвичай не викликало серйозних суперечок у Конгресі США, але цього року республіканці відмовляються прийняти збільшення боргу без серйозних скорочень бюджетного дефіциту.

При цьому республіканці не погоджуються на введення нового податку на прибуток, а демократи хочуть будь-що зберегти соціальні програми для бідних і немолодих американців і державну пенсійну систему.

У своєму телезверненні Б.ОБАМА заявив, що впродовж останніх тижнів він і спікер Палати представників, республіканець Джон БЕЙНЕР намагалися досягти компромісу.

За словами Б.ОБАМИ, цей компроміс не влаштовує багатьох республіканських конгресменів, які наполягають на підході, за яким "найбагатші американці й найбільші корпорації не повинні вносити ніякого внеску щодо надання допомоги бюджету".

Відразу після американського Президента зі зверненням до нації виступив і Дж.БЕЙНЕР. Він звинуватив Б.ОБАМУ в тому, що той хоче одержати "незаповнений чек" для покриття бюджетного дефіциту, і заявив, що часи необмежених витрат для американської адміністрації закінчилися.

Переговори між Б.ОБАМОЮ і лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті про підвищення максимального рівня боргу країн і скорочення дефіциту бюджету тривають вже кілька тижнів.

Кілька разів ці переговори заходили в безвихідь і уривалися. Якщо учасникам переговорів і вдасться виробити компромісний план, то для того, щоб цей план одержав силу закону, він має бути схвалений обома партіями і обома палатами Конгресу, відзначає Бі-Бі-Сі.