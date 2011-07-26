Авіакатастрофа у Марокко: 78 загиблих

16:24, 26 липня 2011
Світ
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Троє отримали серйозні поранення

Жертвами катастрофи військово-транспортного літака Lockheed C-130 Hercules у Марокко стали 78 осіб, троє отримали серйозні поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Reuters.

Літак врізався у гору під час посадки неподалік від міста Гулімін за 700 кілометрів на південь від столиці країни міста Рабат.

Літак прямував на військовий аеродром в Гуліміні. За попередніми даними, причиною катастрофи стали погані погодні умови, зокрема туман.

 

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