Парламент Мальти дозволив розлучатися

Парламент переважно католицької Мальти ухвалив історичне рішення, легалізувавши розлучення. Для того щоб воно набуло чинності, потрібний лише підпис Президента, передає Бі-Бі-Сі.

Мальта залишалася єдиною країною Євросоюзу, закони якої не передбачали можливість розлучення.

Закон набуде чинності з жовтня цього року, якщо він буде схвалений Президентом Джорджем АБЕЛОЮ.

Зараз мальтійці, щоб розвестися, повинні їхати за кордон.

“За” проголосували 52 депутати парламенту, “проти” 11, 5 - утрималися і один був відсутній. Це сталося через кілька місяців після того, як 53% населення країни на референдумі підтримало цю реформу.

Кількість населення острова 410 тисяч чоловік, із них 95% є католиками.